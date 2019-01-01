براتب يصل إلى 2500 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 80 فرصة عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر نحو 80 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الخدمات الأمنية بالمعادي، براتب يصل إلى 2500 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 80 مراقب أمن، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلًا على مؤهل متوسط، وأن يتراوح عمره بين 20 سنة، إلى 40 سنة، وذلك براتب يتراوح بين 2300 جنيه، إلى 2500 جنيه.



وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوفير وسيلة مواصلات من رمسيس، والمرج، والمنيب، والعمل من 8 ساعات، إلى 12 ساعة.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على رقم 01024613697، والتواصل مع المدير المسئول محمد طه، أو التوجه لمقر الشركة في عمارة 4 شارع الجزائر، أمام كارفور إكسبريس، المعادي.