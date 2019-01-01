سفير الجزائر بالقاهرة يشيد بالتنظيم المصرى لـ"كان 2019"

أقام سفير الجزائر بالقاهرة، نذير العرباوي، مساء أمس، مأدبة عشاء للفريق الإعلامي الذى يرافق منتخب بلاده المشارك فى كاس أفريقيا للأمم لكرة القدم، حضرها كافة ممثلي وسائل الإعلام الجزائرية التابعة للقطاعين العام والخاص وأعضاء من السفارة.



وأكد نذير العرباوي أن هذا الحفل يتزامن مع ذكرى غالية على الشعب الجزائري وهي ذكرى عيد الاستقلال المجيد للترحم على ارواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بالغالي والنفيس لكسر قيود الاستعمار وانتزاع الحرية والاستقلال، ووقف الحضور دقيقة صمت ترحما على ارواح الشهداء الزكية الطاهرة.



وأشار إلى أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام للرياضة والمجتمع وقبل ذلك خدمة الوطن ورفعته ليس فقط بنقل الصورة والكلمة والتعليق والتحليل، بل يساهم ايضا بالتثقيف والتوعية، وحشد الدعم والتعبئة الرياضية كلما تعلق الامر بالراية الوطنية وًمناصرة الخضر.



و أضاف: نهنيء أنفسنا والفريق الوطني بالتأهل وبجدارة واستحقاق إلى دور الـ 16 مع وقوفنا الدائم والكامل وراء الفريق حتى الظفر بكاس أفريقيا لإسعاد الشعب الجزائري الأبي.



واختتم السفير نذير كلمته بالتعبير عن بالغ التقدير وخالص الشكر لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ورئيس اللجنة التنظيمية لكاس أفريقيا هاني ابوريدة، ومن خلالهما الحكومة المصرية على ما قدموه من تسهيلات ومساعدات للوفود الجزائرية.



