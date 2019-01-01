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تقارير ومتابعات

رواد "معرض الدقى المخفض": كتب نادرة وبالمجان

الجمعة 05/يوليه/2019 - 03:39 م
جريدة الدستور
آية سالم
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انطلقت أمس، فعاليات معرض كتاب الدقي المخفض، بفيلا إبداع في الدقي، في دورته التاسعة، حيث يقام المعرض كل ثلاثة شهور بصفة دورية منذ ما يقرب من 3 سنوات، من قبل مجموعة من الشباب بشكل تطوعى، بهدف نشر الوعى والتقافة، ومن المفترض أن يستمر حتى يوم الأثنين 8 يوليو من الشهر الجاري.

وشهد المعرض في يومه الثاني على التوالي، إقبال كثيف من المواطنين وتحديدا فئة الشباب، كمن أن اليوم الجمعة عطلة أسبوعية، ورصدت "الدستور" آراء عدد من رواد المعرض وجاءت على النحو التالي:
قال أحمد جمال، 24 عامًا، إنه من المترددين على المعرض في كافة دوراته منذ إطلاقه، لافتًا إلى أنه يجد به كافة أنواع الكتب التي يحتاجها في مختلف المجالات، مشيدًا بالمكان والتنظيم.

"كتب مجانًا ونادرة"،هكذا وصفت إحدى الرواد، المعرض، مؤكدة على أن أفضل ما جاء به وجود كتيبات بالمجان علاوة على الاسعار المنخفضه، مما يشجع كافة الفئات على القراءة، مشيرة إلى أن معرض كتاب الدقي المخفض يحتوى على كتب نادرة لا توجد في بقيه المعارض ولا المكتبات.

وأشادت رانيا محمد، بالتنظيم ومجموعة الكتب الموجودة، لافتة إلى أن أفضل ما يقام بالمعرض هو تكراره كل ثلاث شهور، علاوة على مكان تواجده في وسط القاهرة، قربه من كافة وسائل الموصلات.
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