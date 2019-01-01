الدراج فروم يغادر المستشفى

قال ديف برايلسفورد، رئيس فريق اينيوس للدراجات، اليوم الجمعة، إن كريس فروم، بطل طواف فرنسا الدولي أربع مرات، غادر المستشفى الفرنسية التي دخلها قبل ثلاثة اسابيع عقب تعرضه لحادث تصادم سيء.

وقال برايسفورد عشية انطلاق الطواف في مدينة بروكسل:"لقد غادر المستشفى امس وهو في المنزل. كانت هذه خطوة كبيرة. لقد وضع قدمه على الأرضي، للمرة الأولى منذ فترة طويلة. إنه يشعر بتحسن كبير".

واصطدم فروم 34 عاما بحائط خلال رحلة استطلاع الشهر الماضي قبل المرحلة الرابعة من سباق دويفين. وتم نقله جوا إلى مستشفى جامعة سانت إتيان حيث تم تشخيص إصابات كسر في عظم الفخذ الأيمن، وكسر في الكوع وكسر في الأضلاع.

وبسبب هذا الحادث انتهت مساعي فروم للتتويج بلقب خامس في طواف فرنسا، وهو شيء لم يحققه سوى أربعة دراجين فقط.

ورغم غياب فروم، يظل فريق إينيوس يمتلك اثنين من أقوى المرشحين للفوز، وهما البريطاني جيراينت توماس والكولومبي إيجان بيرنال.