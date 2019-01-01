الجيش السوري يدمر مستودعات لمجموعات إرهابية بريفي إدلب وحماة

استهدفت وحدات الجيش السوري تحركات مجموعات إرهابية في مواقع انتشارها، ووجهت ضربات مركزة طالت أيضا عدة مقرات ومستودعات لهم بريفي حماة وإدلب.



وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الجمعة، أن ضربات الجيش طالت مواقع إرهابيي الحزب التركستاني في بلدة الزيارة، وقرية المشيك شمال سهل الغاب بريف حماة الشمالي، وأسفرت عن تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد وتدمير آليات وتحصينات ومنصات إطلاق الصواريخ.



وبالتوازي مع رماياتها على اتجاه بلدة الزيارة، نفذت وحدات الجيش رمايات مدفعية على اتجاه بلدة مورك، لتطال مواقع فتح الشام على أطراف البلدة، أسفرت عن تدمير عدة مواقع للإرهابيين ومستودعات، وإيقاع قتلى ومصابين في صفوفهم.



وفي ريف إدلب الجنوبي، استهدفت مدفعية الجيش بسلسلة رمايات دقيقة مستودعات لإرهابيي فتح الشام في بلدة سرمين، أدت إلى تدمير عدة مستودعات بالكامل، والقضاء على عدد من الإرهابيين، وذلك بالتزامن مع توجيه رمايات استهدفت تحركات مجموعات إرهابية في قرية مدايا، موقعة قتلى ومصابين في صفوفها.