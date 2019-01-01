أسعار التعريفة الجديدة للمواصلات من القاهرة لجميع المحافظات

اعتمدت محافظة القاهرة التعريفة الجديدة للمواصلات من القاهرة لجميع المحافظات، وذلك بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية، وشددت محافظة القاهرة على ضرورة وضع أسعار التعريفة الجديدة بخط كبير داخل المواقف، كما وجهّت محافظة القاهرة بالسحب الفوري لرخصة أي سائق لن يلتزم بهذه التعريفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.



وتنشر"الدستور" قائمة التعريفة الجديدة للمواصلات من القاهرة وحتى المحافظات الأخرى.