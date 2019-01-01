موانئ بورسعيد تشهد تداول 27 سفينة

ذكرت هيئة موانئ بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، أن إجمالي حركة السفن، اليوم الجمعة، 27 سفينة.



وأشار بيان للهيئة إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات وغادرته 5 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.



وأوضح أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفنينتي حاويات ومغادرة سفينتي حاويات، ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة، ومتواجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول سفينة، ويجري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء؛ لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن الميناء.