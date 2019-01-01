الناتو: روسيا ترفض تدمير صواريخها الجديدة المنشورة في أوروبا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الجمعة، إن روسيا رفضت مجددًا تدمير الصواريخ الجديدة المنشورة في أوروبا، في انتهاك للمعاهدة المبرمة عام 1987.



وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع بين الحلف وروسيا: "لم نسجل أي بوادر على إرادة روسيا الالتزام بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية متوسطة المدى، من خلال تدمير هذه الصواريخ قبل الثاني من أغسطس، والعواقب في غاية الخطورة للحد من التسلح".