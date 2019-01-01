حملة تموينية على الأسواق ومحطات الوقود بالإسكندرية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، حملات تموينية مكبرة، لمتابعة الأسواق وأحكام الرقابة لضبط حركة الأسعار وحماية للمستهلك من اى استغلال.



حيث قام المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، بقيادة حملات تموينية بأنحاء الأسكندرية، لمتابعة الأسواق والأسعار ومتابعة تطبيق قرار 330 لسنة 2017 لضمان عدم استغلال بعض، الاشخاص لتطبيق الدولة حزمة إصلاحات اقتصادية، وذلك برفع عشوائى للأسعار.



شملت الحملات الأسواق والهايبرات وجميع منافذ البيع المعاملة مع المواطنين، كما تم متابعة محطات تموين السيارات والتأكد من توافر المواد البترولية وعدم وجود تكدسات.



رافق الحملات والمتابعة مدير إدارة الرقابة التموينية للمديرية، ومباحث التموين، وفرق العمل التابعة للمديرية والادارات التموينية الفرعية



كما تتابع المديرية بقيادة وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، وقيادات المديرية، من خلال غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، اى أزمات تطرأ على الأسواق لإدارتها والتعامل معها.