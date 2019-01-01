مصر من بينهم.. قائمة الدول الأقل سعرًا للبنزين في العالم

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن مجلس الوزراء، أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة 9 صباح اليوم الجمعة 5 يوليو.



وبحسب بيان صحفي للوزارة اليوم، جاءت الأسعار كالتالي:



بنزين 80: 6.75 جنيه



بنزين 92: 8 جنيهات



بنزين 95: 9 جنيهات



سولار: 6.75 جنيه



أسطوانة البوتاجاز: 65 جنيها



المازوت: 4500 جنيه



وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.



ووفقًا لمواقع البترول العالمية، فإن مصر احتلت المركز العاشر بين الدول الأقل في أسعار البنزين حول العالم، ودخل قائمة أقل الدول فنزويلا وكوبا والسودان وإيران والجزائر، والكويت ونيجيريا وكازخستان.



وجاءت هونج كونج في المرتبة الأولى في ارتفاع أسعار البنزين بمتوسط سعر وصل إلى 2.21 دولار للتر، وهو تقريبًا ضعف متوسط السعر العالمي الحالي، وبفارق 0.25 دولار عن الدولة التي تليها وهي النرويج والتي سجلت 1.96 دولار للتر.



وتتضح فروق الأسعار بين الدول النامية والمنتجة للنفط الخام، وبين الدول المصدر للمشتقات المواد البترولية، حيث تنخفض الأسعار في الأولي بصورة ملحوظة وربما زيادة الدعم، بينما ترتفع في الدول المتقدمة بسبب فرض الضرائب المختلفة.



وتعتبر الولايات المتحدة حالة خاصة، فهي من الدول المتقدمة وأسعار المحروقات فيها منخفضة، حيث أن متوسط سعر البنزين يصل لديها 0.81 دولار للتر، وهو أقل من المتوسط العالمي.















