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محافظات

محافظة المنيا تعتمد الزيادة الجديدة لتعريفة الأجرة

الجمعة 05/يوليه/2019 - 02:38 م
جريدة الدستور
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اعتمد محافظ المنيا، الزيادة الجديدة لتعريفة الأجرة للنقل الداخلي وبين المحافظات، وكذلك بين المراكز والقرى التابعة لها، وتعريفة التاكسي داخل مدينة المنيا، وتعريفة سيارات السرفيس داخل المدينة، وذلك عقب قرار الحكومة اليوم.

ووافق المحافظ على زيادة التعريفة الداخلية للمواصلات "السرفيس" 25 قرشًا على جميع خطوط السير داخل مدينة المنيا، لترتفع من 1.75 إلى 2 جنيه، وزيادة تعريفة السرفيس من مدينة المنيا إلى المنيا الجديدة من 2.25 قرشا الى 2.75 للخط رقم (1)، و3.25 للخط رقم (2)، والتاكسي الأجرة من 8 جنيهات إلى 9 جنيهات داخل مدينة المنيا، ومن 12 جنيها إلى 14 جنيها للمنيا الجديدة.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة على جميع مواقف السيارات ومتابعة التزام السائقين بالزيادة، التي أقرتها المحافظة،وذلك منعًا للاستغلال أو المغالاة في الأجرة.

وأضاف أنه فيما يخص سيارات مشروع النقل الجماعي التابعة للمحافظة فيتم العمل بذات التعريفة للسرفيس داخل المدينة وبين مدن المحافظة القاهرة – بين محافظتي اسيوط وبني سويف –بين مراكز المحافظة والعاصمة للسيارات الأجرة.

ووجه المحافظ إدارة المرور وباحث المرور وإدارة المواقف بالتنسيق مع مشروع النقل الجماعي ومن تراه من الشركات الخاصة وجامعة المنيا للدفع بالعدد المناسب من المركبات في حالة وجود أي تداعيات من السائقين باي خط من الخطوط سواء الرئيسية او الفرعية.

وكلف المحافظ إدارة المواقف بالتنسيق مع مطبعة المحافظة بطباعة استيكر لوضعه على سيارات السرفيس داخل المدينة -بين العاصمة والمراكز، بين المراكز والقاهرة واسيوط وبني سويف، سيارات التاكسي على أن يحتوي الاستيكر على التعريفة المقررة بعد الزيادة، خط السير وعدد الركاب.
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