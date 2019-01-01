التحفظ على كميات من منتجات اللحوم الفاسدة داخل محل بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التحفظ على كميات من منتجان اللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي داخل محل بدون ترخيص قبل طرحها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضابط شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك محل غير مرخص لتجارة اللحوم، بدائرة قسم شرطة الدخيلة، لحيازته وتجميعه كميات من اللحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستخدام الآدمي.



جرى مداهمة المحل وضبط مالكه، وبتفتيشه المحل عثر على 475 كيلو جرام "مقطعات لحوم، وسجق"، معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشي الأغذية بوزارة الصحة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.