يبدأ 16 يوليو.. كل ما تريد معرفته عن ظاهرة خسوف القمر

تشهد الكرة الأرضية، الثلاثاء 16 يوليو الجارى، خسوفًا جزئيًا للقمر يُرى فى المناطق التى يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف، ومنها أستراليا، وقارة آسيا، ما عدا الشمال الشرقى منها، وقارة إفريقيا، وقارة أوروبا، ماعدا شمال أسكندنافيا، ومعظم أمريكا الجنوبية.



وستستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات وثمانى وثلاثين دقيقة تقريبا، ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئى الأول حتى نهاية الخسوف الجزئى الثانى مدة قدرها ساعتان وتسع وخمسون دقيقة تقريبا، وهى المدة التى يمكن رؤيتها بالعين المجردة، ويمكن رؤية هذا الخسوف فى مصر وكذلك يمكن رؤيته فى المنطقة العربية.



ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن ظاهرة خسوف القمر:

- يحدث خسوف القمر عندما يدخل القمر كاملا منطقة الظلّ بحيث تنحجب إمكانيّة رؤيته، وتُمثّل نسبة حدوث هذا النّوع من الخسوف 35%.

- قد تمتدّ فترة حدوث الخسوف الكُليّ ما بين ثوانٍ ومئة دقيقة تقريبا.

- يمرّ القمر أثناء الخسوف الكُليّ بعدّة مراحل، وهي: دخول القمر منطقة شبه الظلّ للأرض، بداية تغطية ظلّ الأرض للقمر بشكل جزئي، استمرار تغطية ظلّ الأرض لسطح القمر لتتم تغطيته بشكل كامل، ممّا يُؤدّي إلى تغيُّر لون سطح القمر ليُصبح لونه أحمرَ؛ نتيجة لامتصاص الغلاف الجوي للأرض جميع الأشعة الشمسية السّاقطة عليه عدا الضّوء الأحمر ذي الطّول الموجي الأعلى، وقد يتغيّر لون القمر إلى اللّون البني، أو الأصفر، أو البرتقاليّ نتيجة الغبار والغيوم الموجودة في الغلاف الجوي للأرض التي تعمل على تشتيت ضوء الأشعة الشمسيّة، ما يسمح لوصول ضوء ذي طول موجيّ أقل من الطول الموجيّ للون الأحمر إلى سطح القمر، بلوغ مرحلة خسوف القمر القصوى، ابتعاد القمر عن منطقة ظل الأرض، ممّا يُؤدي إلى انتهاء الخسوف الكلي.





