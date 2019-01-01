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عالم

ريابكوف: موسكو ليست متأكدة من استمرارية الاتصالات مع واشنطن حول الاستقرار

الجمعة 05/يوليه/2019 - 02:30 م
جريدة الدستور
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أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، عن أمله فى أن يتمكن خلال لقائه بنائبة وزير الخارجية الأميركي لشئون الرقابة على التسلح، أندريا تومبسون، في جنيف يومي 17 و18 يوليو، من التوصل معها إلى عملية حوار منظمة بشأن الأمن الاستراتيجى، مع أن موسكو ليست على يقين من أنها ستصبح عملية دائمة.

وقال ريابكوف: "نحتاج إلى بدء عملية منظمة، كما آمل بأن ننجح في ألا تكون عملية طارئة، ليس فقط في حالات الأزمات الحادة، كما حدث في أواخر ديسمبر، وفي يناير وفبراير، عندما أعلنت الولايات المتحدة عن إعدادها للانسحاب من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى".

وأضاف: "بالمناسبة، لقد أنهى وفدنا عددًا من الفعاليات في واشنطن، حيث أجرى لقاءات ثنائية، بما في ذلك وعلى هامش مؤتمر دولي حول تهيئة بيئة مواتية لنزع السلاح النووي، الحوار يبدأ والاتصالات مستمرة، لكن لسنا على يقين من أنها ستصبح دائمة أو دورية، وثانيًا، من أننا سنكون قادرين على عكس الاتجاه نحو انهيار الاتفاقات الموقعة في هذا المجال، والتي من الواضح، أننا قلقون للغاية بشأنها".

وأشار ريابكوف إلى أنه من الضرورى إطلاق حوار مع الولايات المتحدة في مجال الحد من التسلح "من خلال جدول أعمال بناء، وآفاق الطريق المستقبلي للتسلح، وحول أي مبادئ توجيهية عامة في هذا المجال"، موضحًا بأن مسألة تمديد معاهدة ستارت صعبة للغاية.

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في وقت سابق، أن روسيا خلال اللقاء مع الرئيس الأمريكي ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية يومي 28-29 يونيو، عرضت مبادراتها في مجال الاستقرار الاستراتيجي.

وأعلنت الولايات المتحدة بداية فبراير الماضى، رسميا الانسحاب من معاهدة التخلص من الصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفياتى، اعتبارًا من يوم 2 فبراير الماضي.
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