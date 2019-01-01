"روح العمل الجماعى وضوابطه" عنوان قوافل الجمعة بأوقاف الإسكندرية

نظمت مديرية أوقاف الاسكندرية، قافلة دعوية كبرى إلى مساجد إدارة العامرية أول، اليوم الجمعة، برعاية الشيخ محمد خشبة، والدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل المديرية، وتحت إشراف الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة، تحت عنوان "روح العمل الجماعي وضوابطه".



وقال الشيخ حسن عبد البصير إن الخطبة جاء بها، أن الأمم لا تبنى بالكلام ولا بالشعارات، ولكن تبنى بالعمل والعطاء والتضحية، وأن من أهم سبل بناء الأمم وتقدمها العمل الجاد.



وأضاف، أنه إذا كان الفرد هو الأساس في بناء المجتمع، فإن هذا البناء لا يكتمل ولا يتم إلا من خلال العمل مع باقي أفراد المجتمع، وقال تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" والنماذج كثيرة منها: بناء إبراهيم عليه السلام للبيت ومعاونة ابنه إسماعيل عليه السلام، وقصة ذي القرنين حين وصل إلى قوم لا يعرفهم ولا يعرفونه فطلبوا مساعدته فأجابهم لما طلبوا ولكنه ألزمهم بأن يتعاونوا معه، وأشركهم في العمل حتى أتموا هذا البناء الضخم؛ الذي كان سببا في حمايتهم من يأجوج ومأجوج، وكليم الله موسي عليه السلام سأل الله أن يشد من أزره بأخيه هارون عليه السلام ليكون سندًا له في هذه المهمة التي كلفه الله بها.



كما أن النبي صلى الله عليه وسلم، شارك أصحابه في بناء المسجد النبوي الشريف وفي حفر الخندق.



وأكد "عبد البصير" أن العمل الجماعي الذي نسعى إليه هو العمل الذي يبني ولا يهدم، ويجمع ولا يفرق، ويقوم على أسس شرعية كالتكافل بين أبناء المجتمع بحيث لا يرى فيهم جائع ولا محتاج، أو على أسس تربوية وعلمية، أو على أسس وطنية من أجل العمل على نهوض الوطن، وليس العمل القائم على الدعوات الهدامة التي تجتمع على القتل والتخريب، وسفك الدماء، وتدمير الأوطان.