دمياط تنضم لعضوية "الشبكة الدولية لمدن التعلم" التابعة لليونسكو

أعلنت محافظ دمياط انضمام مدينة دمياط لعضوية الشبكة الدولية لمدن التعلم التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).



وذكرت المحافظ - في بيان اليوم أن خطابا مرسلا من ديفيد أتشارينا مدير معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة (UIL) أكد فيه ترحيب المعهد بحصول مدينة دمياط على عضوية شبكة (اليونسكو) العالمية للمدن التعليمية (GNL).



وأكدت المحافظ أن عضوية المحافظة باليونسكو ستساهم وبشكل كبير في تحقيق عدد من الأهداف للتنمية الشاملة في كافة المجالات، من خلال تبادل الخبرات وتوفير الدعم الفني والمالي لتطوير القدرات والمهن ومهارات التعلم.



وقالت: إنه سيتم التنسيق مع كافة المؤسسات التعليمية بالمحافظة؛ لوضع خطة تطوير العملية التعليمية ونشر فكرة التعلم، من خلال التنمية المستدامة ومتابعة وتقييم أداء عمليات التعلم والتعليم بالمحافظة؛ لعمل منظومة تضاهي الأسلوب العالمي الذي يساهم في إكساب الطلاب مهارات التعلم والبحث العلمي والتنمية على أن يتم تعميمه بكافة المنشآت التعليمية.



وتقدمت محافظ دمياط بالشكر إلى منظمة (اليونسكو) والمسئولين بمعهد التعلم مدى الحياة ولأعضاء اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو التابعة لوزارة التعليم العالي على جهودهم وتعاونهم الإيجابي، والذي ساهم في حصول دمياط على عضوية الشبكة، مشيرة إلى أن المحافظة قامت بتقديم تقرير شامل يتضمن كافة الإمكانيات التي أهلت دمياط للحصول على شهادة العضوية في شبكة اليونسكو، حتى تكون قبلة للتعلم والمعرفة.