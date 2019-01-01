عودة 437 مصريًا من ليبيا وعبور 328 شاحنة عبر منفذ السلوم

عاد إلى مصر عبر منفذ السلوم البري 437 مصريًا بينهم 363 سافروا بصورة شرعية و74 بصورة غير شرعية، وعبور 328 شاحنة في الاتجاهين، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر - في بيان اليوم الجمعة - إنه أنهى إجراءات سفر 1127 شخصا عبر المنفذ منهم 239 مصريًا و888 ليبيًا.



وأوضح مدير الأمن، أنه أنهى أيضًا إجراءات مغادرة 150 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 178 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.