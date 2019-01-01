رئيس جامعة كفر الشيخ: مستعدون لافتتاح المنشآت الجديدة

أعلن الدكتور ماجد عبد التواب القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بافتتاح المنشآت الجديدة بالجامعة، والتي يتم افتتاحها خلال الأيام المقبلة بحضور محافظ كفر الشيخ، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى، وعدد من رؤساء الجامعات، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، والشخصيات العامة، ورجال الصحافة والإعلام، والمستشارين الثقافيين لبعض الدول العربية والإسلامية والصديقة.



وصرح "القمرى"، أن الافتتاحات الجديدة تشمل الإدارة العامة للجامعة، والمكتبة المركزية، ومركز المؤتمرات، ودار الضيافة والإسكان المتميز للطالبات، ومركز الخدمات الطلابية، وكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية الذكاء الاصطناعى، ومعهد علوم وتكنولوجيا النانو، وكلية الحقوق، وورش كلية الزراعة، وورش كلية الهندسة "ثلاثة مبانى".



وقال "القمرى"، أن هذه المشروعات تمثل الموجة الثالثة من المنشآت الجامعية خلال السنوات الثمانية الماضية، وتهدف إلى استكمال مقومات الجامعة التعليمية فى إطار خطة الجامعة لاستكمال المرافق التعليمية والبحثية بالجامعة، بالإضافة إلى المرافق الداعمة للعملية التعليمية، واستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب للقبول فى الجامعة.



وأكد "القمرى"، أن هذه المشروعات تمثل أهم ملامح المرحلة التنموية الجديدة التى تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتأتي في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة لمصر 2030.



وأوضح "القمرى"، أن أحد أهم المحاور الرئيسية التى تقوم عليها خطة الجامعة هو ربط خريجيها بسوق العمل، وإعداد خريج يلبى احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن أحد تكليفات السيد رئيس الجمهورية هو تطوير التعليم، وإعداد الخريجين وفقًا لمتطلبات سوق العمل.



وأضاف "القمرى"، إن جامعة كفر الشيخ شهدت طفرة كبيرة فى عدد من المنشآت الجديدة، واعتماد الكليات، وتطوير البحث العلمى، والعلاقات الدولية لخدمة العملية التعليمية والطلاب، لافتًا أن الجامعة تخطو خطوات ثابتة نحو التعاون والانفتاح على الجامعات العالمية، حيث تم عقد أكثر من 60 اتفاقية وشراكة خاصة بالتبادل العلمى والطلابى مع عدد من الجامعات العربية والعالمية، كما تضاعف أعداد البعثات الخارجية للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه، والتوسع فى قبول الطلاب الوافدين.

