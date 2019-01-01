تدافع وهستيريا في بيروت بسبب ممثل تركي شهير

سيطرت الهستيريا على الحضور عند وصول الممثل التركي بوراك أوزجفيت إلى بيروت لافتتاح محل تجاري، اشترط أصحابه على كل من حضر لالتقاط صورة معه ارتداء جينز من محلهم، أو إبراز قسيمة شراء.



وسادت في العاصمة اللبنانية يوم أمس الخميس، حالة من الهرج والمرج في أحد المجمعات التجارية في غرب بيروت بعد قدوم الممثل التركي المشهور لافتتاح محل ملابس جديد.



وانتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو للممثل التركي خلال افتتاحه المحل.



وأظهر الفيديو حالة من الازدحام الشديد والتدافع، مما استدعى تدخل القوى الأمنية لحماية الممثل وإخراجه سالما بعد التهافت غير المسبوق من الجماهير عليه.



ووصل الأمر إلى حدّ التضارب والتكسير بين الوافدين لمشاهدة الممثل والتقاط الصور التذكارية معه، حيث أسقط المتدافعون قالب الحلوى المخصص للاحتفال بهذه المناسبة، والأمور لم تجر كما كان مخططا لها، الأمر الذي دفع أصحاب المحل إلى إقفاله والطلب من الجمهور الخروج منه.