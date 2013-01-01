الرئيس الروسي ينتقد العقوبات الأوروبية المفروضة على بلاده

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقوبات الأوروبية المفروضة على بلاده، مؤكدًا أن هذه العقوبات لا تلحق الضرر بموسكو فقط بل وبالتكتل الأوروبي أيضًا.



وأوضح الرئيس الروسي- خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي- أن القيود التي فرضتها بروكسل على موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية ألحقت ضررًا كبيرًا بالتجارة، حيث تراجع التبادل التجاري من 450 مليار دولار سجلها في 2013، إلى 279 مليار دولار حاليًا.



وقال بوتين- وفقًا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة- إن "روسيا مستعدة للقيام بدورها في إصلاح العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لكن المسألة متروكة لرئيس التكتل الجديد لإظهار ما إذا كان يريد نفس الشيء".



من جانبه، قال رئيس الوزراء الإيطالي، إن "روما كانت دائمًا ضد فرض العقوبات على روسيا"، معربًا عن أسفه لقرار الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته.



وكانت واشنطن وبروكسل قد فرضتا عقوبات على موسكو بسبب موقفها من الأزمة الأوكرانية، وضم "القرم" إلى روسيا.