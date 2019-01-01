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مصر

ماريا فرناندا: مركب خوفو تحفة أثرية تعكس روعة الحضارة القديمة

الجمعة 05/يوليه/2019 - 02:16 م
ماريا فرناندا
ماريا فرناندا
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أعربت رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا، التي تزور مصر حاليا، عن إعجابها وانبهارها بمتحف مركب خوفو بمنطقة آثار الهرم، واصفة المركب بالعمل العظيم الذي أثرى البشرية بتحفة أثرية وفنية رائعة عن عظمة وروعة الحضارة المصرية القديمة.

جاء ذلك خلال زيارتها وعائلتها والوفد المرافق لها، اليوم الجمعة، منطقة آثار الهرم، حيث كان في استقبالها أشرف محيي الدين مدير عام آثار الهرم، الذي رافقها أثناء جولتها، حيث زارت متحف مركب خوفو، واستمعت لشرح مفصل عن عملية اكتشاف المركب، وأعمال ترميمه، وإعادة تجميعه، وتركيبه على يد المرمم أحمد يوسف.

كما زارت المسئولة الأممية الهرم الأكبر، ودخلت إلى الممر الأول بالهرم، ثم منطقة البانوراما، حيث التقطت الصور التذكارية لها، ثم زارت تمثال (أبوالهول)، حيث أعربت عن انبهارها بطريقة نحته.
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