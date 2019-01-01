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محافظات

محافظ البحيرة يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بزيادة 10 - 16%

الجمعة 05/يوليه/2019 - 02:15 م
جريدة الدستور
معوض هويدي
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اعتمد محافظ البحيرة، تعريفة الركوب الجديدة بزيادة تتراوح بين 10 و16% عن التعريفة السابقة، موجها رؤساء ونواب الوحدات المحلية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ومشروعى النقل الداخلى والمواقف بمتابعة سير العمل على جميع الخطوط الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظ، على انتظام العمل والتزام السائقين والركاب بالتعريفه الجديدة مشيرًا إلى إنه فور الإعلان عن الأسعار الجديدة للمحروقات تم التوجيه بوضع لافتات بالتعريفة الجديدة والتي حددتها اللجنة المختصة سواء أجرة الميكروباص أو تعريفة السرفيس والتاكسى فى النقل الداخلى فى جميع المواقف الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة، على جميع الخطوط كما تم وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة للركوب على كل سيارة.

وصرح المحافظ بأن التعريفة الجديدة للركوب تم زيادتها بنسبة من 10 الى 16 % وإن هناك رقابة مستمرة من جميع الجهات لمتابعة تطبيق تلك الزيادة دون مغالاه، مؤكدا على حتمية تلك الخطوة والتى تأتي ضمن برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجية الدعم لمستحقية، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

من الجدير بالذكر إنه فور إعلان الحكومة عن الزيادة الجديدة لأسعار الوقود قام محافظ البحيرة بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وربطها بغرف العمليات الفرعية بنطاق المراكز والمدن لدراسة نتائج وآثار قرار رفع أسعار المحروقات من كافة الجوانب لتحديد قيمة الزيادة فى تعريفة أجرة الركوب بما يضمن الحفاظ على المصلحة العامة للطرفين سواء السائقين وأصحاب السيارات أو المواطنين الذين يستقلون المركبات مع الأخذ فى الإعتبار عدم الاستغلال أو المغالاة على المواطنين كما تم تشكيل لجان داخل كل موقف من مسؤلى المرور والأمن والوحدات المحلية وإدارة المواقف للمتابعة الميدانية وتم ربط جميع المواقف بشاشة كونفراس لرصد الموقف أولا بأول داخل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام.
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