تمثال ستالين "يقسم" بلدة روسية

أدى اكتشاف تمثال لجوزيف ستالين في قاع بركة إلى انقسام سكان بلدة كيوسا الروسية النائية، مثيرا الجدل حول تركة الزعيم السوفياتي.



وقد عثر السكان المحليون في كيوسا الواقعة في جبال الأورال على هذا التمثال الضخم العام الماضي، إثر انخفاض منسوب المياه في البركة التي كانت تخضع لأعمال إصلاح.



وانقسمت الآراء بشأن هذه المسألة في هذه البلدة، التي يسكنها 18 ألف نسمة، فالبعض يريد إعادة التمثال إلى المكان الذي قبع فيه لعقود، أما البعض الآخر فيرى أنه يجب أن يعرض في متحف.



ويخضع التمثال المصنوع من الأسمنت لأعمال ترميم بعدما تضرر بشكل كبير جراء بقائه في المياه لفترة طويلة.



وبدأت المسألة كلها بعدما نشر شخص على وسائل التواصل الاجتماعي صورة للتمثال ملقى على حافة البركة الصيف الماضي، فحصل عليه الناشط الشيوعي ستانيسلاف ستافييف وأخذه إلى منزله.



ويجمع ستافييف حاليا، بمساعدة نشطاء آخرين من الحركة الوطنية اليسارية "إسنس أوف تايم"، التمويل اللازم لترميم التمثال.



وقد قال لوكالة فرانس برس: إن ترميم التمثال "من شأنه أن يعزز التفاهم ويزيد الوعي بتلك الفترة من التاريخ".