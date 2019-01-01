رئيس جامعة كفر الشيخ: انتهاء تجهيزات "كلية الذكاء الاصطناعي"

صرح الدكتور ماجد عبد التواب القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه قد تم انتهاء العمل فى تجهيز كلية الذكاء الاصطناعى حسب الخطة الزمنية، استعدادًا لبدء الدراسة العام الجامعى المقبل 2019 ـ 2020م.



وقال "القمرى"، أنه سيُجرى استخدام أنماط تدريس متطورة فى الكلية لتأسيسها طبقًا لأحدث المعايير العالمية من خلال تزويدها بقاعات تدريس ذكية، وأجهزة تفاعلية، مشيرًا إلى أن إنشاء كلية الذكاء الاصطناعى بالجامعة تُمثل نموذجًا فريدًا، وإضافة كبيرة لهذا التخصص النوعى، وتُشكل نقلة نوعية لتطوير الدراسة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.



وأكد "القمرى"، أن إدارة جامعة كفر الشيخ تسعى إلى التوجه نحو العالمية، والمنافسة من خلال توفير بيئة تعليمية مبتكرة تُساهم فى تعزيز إبداع الطالب، وزيادة مشاركته، وتحفيزه، وإعداده لوظائف المستقبل، وخدمة المجتمع.



وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر القرار رقم 871 لسنة 2019م، بالمُوافقة على إنشاء كلية الذكاء الاصطناعى فى مصر بجامعة كفر الشيخ، والتى تُعد الأول من نوعها فى الشرق الأوسط.



ويأتى هذا فى إطار سعى جامعة كفر الشيخ، إلى تطوير مخرجاتها لمواكبة وظائف المستقبل من خلال الاهتمام بعلوم المستقبل، والمبادرة فى صياغة مستقبل التعليم، والتعلم باستخدام أساليب ابتكارية عن طريق توفير فرص تعليم رقمى ذكى بجودة عالية لصنع المستقبل تماشيًا مع رؤية التنمية المستدامة فى مصر 2030م.



كما يأتى ذلك، أيضًا فى إطار توجيهات واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لدعم مجالات تكنولوجيا المعلومات، والتمكين الرقمى، ومجال الذكاء الاصطناعى فى مصر.