ضبط 197 مخالفة وفحص 82 مشتبهًا بهم خلال حملة موسعة بمطروح

شنت مديرية أمن مطروح، اليوم الجمعة، حملة أمنية موسعة لإزالة الإشغالات، وتحقيق الانضباط والأمن والأمان بالشوارع والميادين، بناءً على توجيهات اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، بمشاركة جميع قطاعات المديرية.



وأسفرت الحملة عن ضبط 42 قضية متنوعة، بإجمالي 197 مخالفة مختلفة الأنواع والأشكال، سلمت إلى مجلس ومدينة مرسى مطروح، و12 قضية تموينية متنوعة، بالإضافة إلى فحص 82 مشتبها بهم في قضايا مختلفة ما بين أحكام جزئية، جنائية، مستأنف وغرامات ومخالفات.



فيما تمكنت الأكمنة الثابتة المعدة على طريق الإسكندرية- مطروح الساحلي، والأكمنة المتحركة داخل المدينة لإدارة مرور مطروح، من ضبط 456 مخالفة مرورية متنوعة بأنحاء المحافظة، تم التصالح الفوري في 67 مخالفة منها.