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محافظات

القليوبية: زيادة تعريفة الركوب 15% لجميع خطوط السيارات

الجمعة 05/يوليه/2019 - 02:11 م
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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اعتمد محافظ القليوبية اليوم الجمعة، تعريفة الركوب لسيارات السرفيس بعد زيادة أسعار الوقود.

وأمر المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشديد الرقابة على الأسواق وبيان التزام السائقين بالتعريفة وعدم مخالفتها، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء اليوم بزيادة تعريفة الأجرة لوسائل النقل بنسبة 15% لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود.

وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية، أنه تم التنسيق مع مدير أمن القليوبية ومديري إدارة المرور ومباحث المرور والمواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة ألتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين على أن يتم وضع استيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى وعقوبات المخالفين ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه على المواطنين الإبلاغ عن أية محطة وقود تقوم بكتابة أسعار جديدة للبنزين والسولار فورا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها وتحويل مسئوليها للنيابة العامة وذلك عبر الخط الساخن 114 أو عبر تليفونات شكاوى المحافظة 01220055008-0115354422-01002782373.

وشدد المحافظ على مدير إدارة مرور القليوبية بمتابعة جميع مواقف السيارات وشن حملات مستمرة لإحكام السيطرة على من يخالف واتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدا على استمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم للحد من تلك الممارسات الغير قانونية.
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