حبس عاطل لحوزته 20 طربة حشيش في الإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 20 طربة لمخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.



تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم مكافحة المخدرات يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بمنطقة برج العرب، لاتجاره في المواد المخدرة.



وتم عمل كمين والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على 20 طربة لمخدر الحشيش تزن حوالي 5 كيلو جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول، وذلك أثناء قيادته إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أول العامرية.



وبمواجهته اعترف المتهم في التحقيقات بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، وملكيته للمبلغ المالي والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تم تحرير المحضر جنايات العامرية أول، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.