مران مفتوح للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيرى فتح مران المنتخب المقرر إقامته في الثامنة مساء اليوم الجمعة لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام، باستاد الكلية الحربية.



ويختتم المنتخب الوطنى استعداداته الليلة لمواجهة جنوب أفريقيا في التاسعة مساء غد السبت باستاد القاهرة الدولي في مباراة دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.



واستقر المكسيكي خافيير أجيري على الدفع بالعناصر الأساسية التي شاركت في مباراتي زيمبابوي والكونغو بضربة البداية لأمم أفريقيا أمام جنوب أفريقيا من أجل تحقيق الفوز خاصة أن المباراة لا تسمح بإجراء اختبارات أو تغييرات في التشكيل.



وحرص أجيري على عقد جلسات نفسية مع لاعبي المنتخب وحثهم على بذل قصاري جهدهم خلال لقاء جنوب أفريقيا الصعب خاصة أن الجماهير لن ترضى إلا بالفوز والتتويج ببطولة أمم أفريقيا مطالبًا منهم الرد في الملعب بالفوز نتيجة وأداء وهو ما وعد اللاعبون بتحقيقه في مباراة اليوم.



وحقق منتخب مصر رقما قياسيا لم يتحقق في تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرا المجموعة الأولى بـ٩ نقاط وسجل الفريق ٥ أهداف ولم يستقبل أي هدف في ٣ مباريات.