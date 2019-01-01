شاكيد ترد على حاخامات إسرائيل: المرأة يمكنها ترؤس دولة

ردت وزيرة القضاء السابقة لدى الاحتلال الإسرائيلي، إيليت شاكيد، اليوم الجمعة، على معارضة الحاخامات الإسرائيليين لتوليها رئاسة حزب "البيت اليهودي".



وقالت شاكيد: "تذكر فقط أن المرأة يمكنها فعل أي شيء، أن تكون أمًا، وأن تقود حفلة، أو حتى ترأس دولة"، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



وأعرب حاخامات يهود لدى الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، عن احتجاجهم على تعيين إيليت شاكيد، وزيرة القضاء الإسرائيلية السابقة، رئيسةً لحزب "البيت اليهودي" خلال انتخابات الكنيست المقبلة.



وأعد بعض الحاخامات اليهود عريضة، أكدوا فيها معارضتهم لتولي سيدة رئاسة حزب البيت اليهودي، خاصة أنها علمانية، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلى.



وقال الحاخام شلومو أفينير، إنه يفضل أن يخسروا مقاعد فى انتخابات الكنيست المقبلة، عن ترؤس امرأة للحزب، موضحًا: "أفضل لنا أن نخسر مقاعد الكنيست حتى لو تمكنت شاكيد من الفوز بها، عن توليها رئاسة البيت اليهودي".



وتابع: "لا مكان للسيدات في الحياة السياسية، فهي معقدة للغاية ولا يمكن أن تكون ساحة لدور النساء".



ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الإسرائيلية في شهر سبتمبر المقبل، بعد فشل بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى، في تشكيل ائتلاف حكومى.