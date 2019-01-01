بعد 33 ألف سنة.. حل لغز جريمة من العصر الحجري

أعلن باحثون من ألمانيا أنهم اكتشفوا أن رجلا أوروبيا توفي قبل نحو 33 ألف سنة نتيجة جريمة قتل، بعد العثور على جمجمته المتحجرة خلال أعمال تعدين عام 1941، في كهف بيستيرا كيوكلوفينا، في منطقة ترانس سيلفانين، جنوب رومانيا.



وبحسب وكالة الأنباء الألمانية توصل الباحثون، من جامعة توبنجن بولاية بادن فورتمبيرج الألمانية، من خلال تحليل جمجمة الرجل التي تعود إلى العصر الحجري، إلى أن الرجل ربما تلقى ضربتين في رأسه أودتا بحياته، ورجحوا أن من ضربه كان أعسر اليد.



واستنتج الباحثون، بعد فحص الجمجمة التي وجدوا بها كسرين، بوسائل عدة، منها التصوير المقطعي الحاسوبي، أن الكسرين لم ينتجا عن حادث، بل تسبب فيهما على الأرجح إنسان آخر، ورجحوا أن كلا من الجاني والضحية كانا يقفان وجها لوجه.