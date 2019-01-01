اعتزال "روبن" يتصدر عناوين الصحف الألمانية

تعددت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الجمعة، والتي جاء على رأسها اعتزال الهولندي آريين روبن، نجم بايرن ميونخ السابق.



وألقت صحيفة (أبيندتسايتونج) الضوء على نهاية مسيرة روبن في الملاعب، بعدما أعلن اعتزاله، أمس الخميس، عن عمر 35 عامًا، بعد أسابيع قليلة على رحيله عن النادي البافاري.



بينما سلطت صحيفة (برلينر مورجنبوست) الضوء على صفقة هيرتا برلين الجديدة، بتعاقد النادي مع المدافع البلجيكي ديدريك بوياتا، لاعب مانشستر سيتي السابق.



أما صحيفة (فيستفاليش روندشاو)، فأشارت إلى وجود شبيه للنجم الألماني ماركو رويس، قائد بوروسيا دورتموند.