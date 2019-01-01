الرئيس الصيني يؤكد أهمية تطوير العلاقات مع موريتانيا

أكد الرئيس الصيني "شي جين بينج" أنه يولي اهتماما كبيرا لتطوير العلاقات الصينية الموريتانية، ويرغب في العمل مع نظيره الموريتاني، لتحقيق تقدم أكبر في التعاون والتبادل في المجالات المتعددة وإفادة البلدين والشعبين.



وقال بينج- في برقية تهنئة بعث بها إلى الرئيس الموريتاني الجديد "محمد ولد الغزواني" بمناسبة انتخابه رئيسا للبلاد- إن الصين وموريتانيا تجمع بينهما صداقة تقليدية، وتتمتعان بالثقة السياسية المتبادلة المتينة، والتعاون العملي في شتى المجالات، والتبادلات الثقافية والبشرية المكثفة، كما وقعت الدولتان مذكرة تفاهم حول بناء "الحزام والطريق"، مشددا على أهمية تطوير العلاقات الثنائية.