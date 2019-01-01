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حوادث

التصريح بدفن جثتي سيدة ونجلها في عين شمس

الجمعة 05/يوليه/2019 - 01:13 م
جريدة الدستور
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أمرت نيابة عين شمس الجزئية، بتشريح جثتين لسيدة ونجلها متوفيين داخل شقتهما، وإعداد تقرير حول سبب الواقعة، وكشف ملابساتها، والتصريح بدفنهما.

كانت عثرت مباحث قسم شرطة عين شمس، على جثتين لسيدة ونجلها، متوفيين، داخل شقتهما، في ظروف غامضة، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغا من الأهالي بشارع نور الإسلام، مفاده، انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة جارهم.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تم العثور على جثتين، لسيدة مسنة، ونجلها ويدعى "م.أ"، 30 سنة، ويعمل في مجال الدي جي، متوفيين داخل الشقة.

وترجح التحريات الأولية أن الوفاة منذ عدة أيام، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى العام، وتكثف مباحث القسم جهودها لكشف غموض الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
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