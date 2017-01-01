مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تستنكر الأوضاع بفنزويلا

استنكرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، "تآكل دولة القانون" في فنزويلا، لكنها دانت من جهة أخرى ومن جديد العقوبات الدولية التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة في هذا البلد.



وكانت ميشيل باشليه، التي زارت فنزويلا من 19 إلى 21 يونيو الماضي، تتحدث أمام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، غداة نشر تقرير عن هذا البلد، قالت كراكاس إنه مليء "بالمغالطات".



ويفيد التقرير بأن نحو سبعة آلاف شخص قتلوا منذ 2018 في أوضاع تعتبر "مقاومة للسلطة"، حسب الحكومة، خلال عمليات أمنية.



وقالت باشليه إن "المؤسسات الرئيسية ودولة القانون في فنزويلا قد تآكلت"، وأضافت أن "تقريرنا يشير إلى هجمات ضد معارضين سياسيين فعليين أو يعتبرون معارضين، ومدافعين عن حقوق الإنسان بدءا من تهديدات وحملات لتشويه صورهم إلى اعتقالات تعسفية، وتعذيب وإساءة معاملة وعنف جنسي، وقتل وإخفاء قسري".



وتدعو باشليه، المسئولة الأممية في تقريرها، كراكاس إلى "حل" القوات الخاصة التابعة للشرطة الوطنية الفنزويلية، التي أنشئت في 2017.



كما تدعو إلى "وضع آلية وطنية غير منحازة ومستقلة، بدعم من الأسرة الدولية للتحقيق في الإعدامات خارج إطار القضاء التي تحدث خلال العمليات الأمنية".



وفي التفاصيل، يقول التقرير إن 5287 شخصا قتلوا في حالات تصفها الحكومة بـ"مقاومة السلطة" خلال هذه العمليات الأمنية، وتشير كراكاس إلى أن 1569 شخصا آخرين قتلوا بين الأول من يناير و19 مايو من العام الجاري.



ويشير التقرير ايضا إلى أنه حتى 31 مايو، كان 793 شخصا محرومين بشكل تعسفي من حريتهم، وكان 22 نائبا في الجمعية الوطنية محرومين من حصانتهم البرلمانية، بمن فيهم رئيس المجلس خوان غوايدو، الذي يسعى إلى إزاحة الرئيس نيكولاس مادورو من السلطة منذ يناير الماضي.



وفي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، اعترف نائب وزير الخارجية الفنزويلي، وليام كاستيو، بأن النظام القضائي في بلده يعاني من "نقاط ضعف"، وأن المؤسسات الأمنية ارتكبت "تجاوزات آنية".



لكنه أضاف أن كراكاس "ترفض بشكل قاطع الاتهام بتجريم قوات الأمن والقوات المسلحة".



كما دافع عن عمل الحكومة في التصدي "لتهديدات خطيرة" للأمن القومي تواجهها فنزويلا، مشيرا إلى "خطط انقلابية" وتهديدات "بتدخل أجنبي" أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وتشهد فنزويلا أزمة سياسية خطيرة منذ أشهر بسبب النزاع بين الرئيس نيكولاس مادورو والمعارض خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا، واعترف به نحو خمسين بلدا، بينها الولايات المتحدة.