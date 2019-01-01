الجمعة 05 يوليه 2019 الموافق 02 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

مالطا تحل تجاذبا جديدا بين منظمة غير حكومية ووزير الداخلية الإيطالي

الجمعة 05/يوليه/2019 - 01:12 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أعلنت حكومة مالطا الجمعة، إرسال سفينة عسكرية لجلب حوالى 50 مهاجرًا أنقذتهم الخميس سفينة تابعة لمجموعة "مديترينيا" الإيطالية اليسارية التي أصرّت على إنزالهم في ميناء لامبيدوسا رغم رفض وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني.

وسيتمّ استقبال المهاجرين -- عددهم 54 بحسب المنظمة و55 بحسب بيان مالطا -- في فاليتا. في المقابل، "ستستقبل إيطاليا 55 مهاجرًا من مالطا" بحسب البيان، في حين أن عدد الواصلين إلى هذا البلد الصغير الواقع في البحر المتوسط ارتفع هذا العام.

ولم يحدد الاتفاق بين روما وفاليتا المسؤوليات في عملية الانقاذ التي قامت بها "مديترينيا" لكنها "تندرج ضمن مبادرة تشجّع روح تعاون أوروبية ونية حسنة بين مالطا وإيطاليا"، بحسب البيان المالطي.

وأنقذت السفينة التي تشغلها مجموعة "مديترينيا" الإيطالية ذات التوجه اليساري واليساري الأقصى، المهاجرين بعد ظهر الخميس، قبل وصول سفينة تابعة لخفر السواحل الليبي أرسلتها طرابلس وهي متواجدة حاليًا قبالة ميناء لامبيدوسا ترافقها سفينة "أوبن آرمز" الإنسانية الإسبانية.

وكان سالفيني وقّع مساء مرسومًا يمنع الدخول إلى المياه الإيطالية، بموجب قانون أصبح ساريًا في مطلع يونيو للتصدي للمنظمات غير الحكومة الإغاثية في البحر التي يعتبر أنها متآمرة مع المهرّبين.

وكتبت "مديترينيا" على مواقع التواصل الاجتماعي أن "المرسوم غير شرعي، لأنه لا يمكن أن يُطبق على سفينة قامت بعملية إنقاذ أرواح في البحر"، مكررة بذلك المصطلحات التي استخدمها الثلاثاء القاضي الذي طالب بإطلاق سراح كارولا راكيتي، قبطانة سفينة "سي ووتش" التي تجاهلت طوعيًا مرسومًا مماثلًا.

ورحّبت المجموعة باقتراح إنزال المهاجرين في مالطا، إلا أنها أشارت إلى أن السفينة التي يبلغ طولها 18 مترًا، ليست قادرة على اجتياز مئة ميل بحري للوصول إلى مالطا وعلى متنها حوالى خمسين شخصًا.

وقال سالفيني صباح الجمعة في حديث إذاعي "كفى!"، وأضاف أن إذا لم تتوجه "السفينة اليسارية" إلى مالطا، "فإن ذلك سيكون بوضوح عملًا آخر من العصيان والعنف والقرصنة. أنا لا أستسلم".
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 12 دقيقة

كيف تحسب فاتورة الغاز المنزلى بعد الزيادة الجديدة؟

منذ حوالي 16 ساعة

إقبال كبير على مبادرة الداخلية "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. مجلس الوزراء يقر الأسعار الجديد للمنتجات البترولية.. بنزين 92 بـ8 جنيهات

منذ حوالي 22 ساعة

الحبس 3 سنوات للمطربة شيما فى "تسهيل الدعارة"

ads

الصور

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

image description

ملخص تعادل تونس مع موريتانيا

image description

90 صورة.. ترصد مباراة غانا وغينيا بيساو

image description

الجماهير تشعل مباراة غانا وغينيا

ads

الأكثر قراءة

بالأرقام والتواريخ.. مراحل زيادة أسعار الوقود في 5 سنوات

ليفركوزن يخطط لإعادة لاعب الريال إلى البوندسليجا

رسميًا.. مجلس الوزراء يقر الأسعار الجديد للمنتجات البترولية.. بنزين 92 بـ8 جنيهات

كيف تحسب فاتورة الغاز المنزلى بعد الزيادة الجديدة؟

ستوديو

شاهد كيف ردت إليسا على مهاجمي تصريحاتها عن اللاجئين السوريين؟ (شاهد)

زوجة صابر الرباعي تهنئه بمناسبة ألبومه الجديد (شاهد)

ميلان يقترب من ضم أفضل لاعب في أمم إفريقيا

محمد إمام رفقة صديقه الجديد.. تعرف عليه (شاهد)

ads

رياضة

مران مفتوح للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم

اعتزال "روبن" يتصدر عناوين الصحف الألمانية

أجيري: مباراة جنوب إفريقيا صعبة ولا نعاني أزمة هجومية

قائد منتخب جنوب إفريقيا: نحمل آمال جماهيرنا للتأهل لدور الثمانية على حساب مصر

الرئيس نيوز

الصحة تستكمل غداً فحص السيدات من سرطان الثدى ضمن مبادرة "صحة المرأة"

هل أصبح أمن مصر المائي تحت التهديد؟

الملكة إليزابيث والأمير فيليب.. حياة زوجية وقودها المرح والفكاهة

قرار أخير بشأن أسعار الوقود يُطبق مطلع أغسطس المقبل

منوعات

بعد 33 ألف سنة.. حل لغز جريمة من العصر الحجري

"صحراء" وسط المحيط الهادئ تخفي أسرارا مثيرة

جزيرة يونانية تبحث عن سكان جدد وتقدم عروضًا مغرية

ممارسة الرياضة على المشاية الكهربائية يقلل تقلصات "البيريود"

كشكول

تنسيق 2019.. تعرف علي شكل اختبار قدرات كلية التربية النوعية (المسرح التربوي)

جامعة الوادي الجديد تناقش خطة لمكافحة الفساد الإداري

تنسيق 2019.. ننشر إرشادات اختبار قدرات كليات الفنون الجميلة (فنون)

نموذج إجابة امتحان الجبر والهندسة الفرغية للثانوية العامة 2019

إسلام سياسي

ضبط شاب بتهمة الانتماء لتنظيم داعش في كوريا الجنوبية

مطالب إخوانية بانتخاب أمين عام جديد للجماعة بدلا من محمود حسين

السيسى لترامب: التنظيمات الإرهابية الليبية خطر على الأمن الإقليمى

السجن 15 عاما لمتهم بنقل السلاح إلى مقاتلي الشباب الصومالية

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإثيوبيون الإسرائيليون
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «8»
مدحت بشاى
«30 يونيو» والانتماء الوطنى
د. محمد عفيفي
مصر والدائرة الإسلامية«2»
المزيد
ads

الثقافة

حفل إطلاق رواية "نذر: حكاية هيلانة ويوسف الأرمنى" بدار "هُن"

21 يوليو.. "الرجل الذي قال لع" بضيافة قصر ثقافة الشاطبي

محمد موافي يناقش "حكاية فخراني" بمكتبة مصر الجديدة

ثقافة الإسكندرية تناقش الغذاء الصحي في الصيف

صفحتنا ع الفيس بوك