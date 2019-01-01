وزير الخارجية يترأس اليوم الثاني لاجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

ترأس وزير الخارجية، اليوم الثاني لاجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقد على مستوى وزراء الخارجية الأفارقة، استعدادًا لقمة نيامي المقرر أن تستضيفها النيجر في 7 يوليو الجاري.



وخلال كلمته في الجلسات الافتتاحية باليوم الأول، ووجّه وزير الخارجية خمس رسائل رئيسية، حول أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية بالقارة على أسس من التكامل وتقسيم الأدوار وتجنب الازدواجية في العمل الإفريقي المشترك، وذلك من أجل الارتقاء بمعدلات الاندماج الإقليمي والقاري.



ونوه بأن هذا التنسيق يهدف إلى تحقيق الرؤية الإصلاحية للعمل الإفريقي المشترك من خلال تركيز القمم الأفريقية على الموضوعات الاستراتيجية المرتبطة بالاندماج القاري ومسائل السلم والأمن، وتمثيل القارة على الساحة الدولية، بينما تتولى التجمعات الاقتصادية الإقليمية تنفيذ خطط وبرامج الاندماج الإقليمي.