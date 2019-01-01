Chery الصينية تتألق برباعية دفع مميزة

بدأت شركة Chery الصينية بطرح سيارات Tiggo 4 المميزة، التي يتوقع أن تصبح من أكثر سيارات الكروس مبيعا في الأسواق.



وأتت Tiggo الجديدة بهيكل انسيابي وأنيق، بتصميم يشبه تصميم سيارات "kuga" الشهيرة من "فورد"، مزود بمصابيح LED مميزة، وفتحة بانورامية عريضة في السقف، وعجلات بمقاس 18 إنش ومن الداخل زودت هذه السيارة بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 5 ركاب، وواجهة قيادة متطورة مزودة بشاشة تعمل باللمس بمقاس 9 بوصات، ومقود مميز مكسو بالجلد، وعليه أزرار للتحكم بأنظمة الصوت والسرعة ومعظم الميزات الأساسية في المركبة.



كما أتت هذه المركبة بنظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام لتثبيت السرعة على طريق السفر، ونظام لمنع انزلاقها على الجليد أو المنعطفات، وأنظمة إلكترونية متطورة تبين للسائق الحالة الفنية لمعظم الأجزاء الأساسية فيها.



