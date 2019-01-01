بلومبرج: خفض دعم الوقود في مصر يخفف من الضغط على ميزانية الدولة

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن مصر خفضت دعم الوقود مرة أخرى للتخفيف على موارد الدولة، وكجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي.



وتابعت أن خفض الحكومة لدعم الوقود يخفف من الضغط على الميزانية العامة للدولة، ولكنه قد يتسبب في ارتفاع أسعار بعض السلع.



وأضافت أن هذه الزيادة في الأسعار تعد ضمن أحدث الجهود التي تبذلها مصر للحد من الإنفاق وخفض العجز في الموازنة العامة للدولة.



وأشارت إلى أن القرار قد يرفع معدلات التضخم، التي كانت وصلت لمستويات قياسية تخطت الـ 30%، قبل أن تسيطر الحكومة على الوضع وتتراجع.



وأوضحت أن البنك المركزي حفض أسعار الفائدة مرة واحدة العام الماضي، ومن غير المرجح أن يتخذ نفس القرار مرة أخرى حتى يتمكن من الحكم على تأثير آخر زيادة في أسعار الوقود على التضخم.



وأشارت إلى أن الحكومة اختارت رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والإبقاء على دعم الخبز حتى لا تحمل المواطنين أعباء مالية أكبر.