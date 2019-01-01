مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا: قريبون من تشكيل اللجنة الدستورية

أعرب المبعوث الأممي الخاص لدى سوريا، جير بيدرسون، عن أمله بأن تساعد زيارته لدمشق الأسبوع المقبل في تقريب استكمال تشكيل اللجنة الدستورية.



وقال بيدرسون، خلال لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة بموسكو: "إذا أردنا التقدم في العملية السياسية بسوريا، فنحن بحاجة إلى استمرار التعاون بين روسيا والأمم المتحدة"، مضيفا: "أعتقد أننا أسسنا لعلاقة عمل جيدة، وأساس هذا التعاون هو الالتزام المشترك بالقرار 2254 والاتفاق على أنه لا يمكن حل النزاع السوري بالطرق العسكرية".



وأضاف "نحن الآن اقرب لتشكيل اللجنة الدستورية، وأشعر بالسعادة للعمل الذي تقوم به روسيا"، موضحا أنه سيتوجه إلى دمشق في بداية الأسبوع القادم؛ لمتابعة المحادثات البناءة ومحاولة الانتهاء من عملية تشكيل اللجنة.