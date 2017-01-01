المرشح لخلافة موجيريني يثير القلق في إسرائيل

تلقت إسرائيل نبأ ترشيح وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل فونيليس رئيسًا جديدًا للدبلوماسية الأوروبية خلفًا لفدريكا موغيريني بالحذر والترقب، وذلك لمواقفه المؤيدة للفلسطينيين وإيران.



وحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، فإنه نظرًا إلى أن البرلمان الأوروبي لم يصادق بعد على هذا الترشيح الصادر عن المجلس الأوروبي يوم الثلاثاء، فإن إسرائيل لم تعلق علانية بعد، لكن دبلوماسيًا إسرائيليًا تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه، قائلًا: "الأمور لن تكون سهلة معه".



وعندما تم تعيين بوريل، وهو عضو في "حزب العمال الاشتراكي" اليساري الحاكم في إسبانيا وزيرا للخارجية العام الماضي، سرعان ما أصبح صوتا بارزا في الدعوة إلى الاعتراف بدولة فلسطين.



ففي سبتمبر 2018 قال بوريل: "من الواضح أن الوضع في فلسطين يجب أن لا يستمر كما هو... وإذا لم يكن الاتحاد الأوروبي قادرا على التوصل إلى قرار بالإجماع، فليفعل كل بلد ما يراه مناسبًا"، ملمحًا إلى أن مدريد ستدرس الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية بشكل أحادي.