بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي اتصالاته الدولية الأخيرة

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي الروسي اتصالاته الدولية، التي أجراها خلال زيارته مؤخرا إلى اليابان وإيطاليا.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف: "إن الرئيس بوتين أطلع المشاركين في الاجتماع على مضمون اتصالاته ومباحثاته، التي أجراها خلال زيارته إلى إيطاليا أمس الخميس".



وأضاف بيسكوف: "أن الرئيس أبلغ أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي أيضا بمضمون المفاوضات، التي أجراها على هامش قمة "العشرين" في أوساكا باليابان".



في سياق آخر، بحث الرئيس الروسي، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، عمليات التفاعل في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي.



وذكر بيان للمكتب الصحفي للكرملين اليوم: "أنه تم التطرق خلال الاتصال الهاتفي إلى قضايا الساعة للتفاعل في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في ظل رئاسة أرمينيا الحالية لهذا الاتحاد.



وأضاف البيان: أن الرئيس الروسي ورئيس وزراء أرمينيا بحثا التحضيرات لاجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى المقرر عقده في أول أكتوبر القادم بالعاصمة الأرمينية يريفان، كما ناقش الجانبان أيضا آفاق توسيع وتطوير العلاقات الخارجية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي.



وأشار البيان إلى أن بوتين وباشينيان بحثا كذلك قضايا التعاون في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، واتفقا على مواصلة الاتصالات بين الجانبين.