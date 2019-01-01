بايدن يعرب عن مخاوفه إذا أعيد انتخاب ترامب لفترة رئاسية ثانية

صرح جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، والمرشح لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة "2020 " بأنه في حال إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، فإن منظمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" لن تظل قائمة لأربع أو خمس سنوات قادمة.



وقال بايدن - في حوار أجرته معه قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، إنه يخشي من ألا يكون هناك تحالفات مع الولايات المتحدة خلال العشرين أو الثلاثين عاما القادمة، واصفا ذلك - في حالة حدوثه - بأنه يعد بمثابة "كارثة، متسائلا " كيف يمكن للرئيس أن يواجه الإرهاب دون تحالف يضم خمسين أو ستين دولة ؟!.



وأضاف المرشح الرئاسي، أن الرئيس ترامب يعانق من أسماهم ب" المجرمين " حسب وصفه - وأشخاص أبعد من أن يكونوا أصدقاء لأمريكا، كما يقوم بالتهديد للانسحاب من "الناتو".



يذكر أن بايدن، أعلن ترشحه لخوض السباق الرئاسي في أبريل الماضي.