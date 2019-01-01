إصابة شخصين في حريق بمعرض الشباب بالدقهلية

شب حريق هائل بمعرض الشباب بمدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، مما أدى إلى احتراق جميع محتوياته بالكامل وإصابة شخصين بحروق.



وكان اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بمعرض الشباب بمدينة منية النصر.



وانتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق قبل انتقاله للمباني المجاورة، وأدى الحريق إلى التهام محتويات المعرض بالكامل، بالإضافة إلى إصابة شخصين بحروق.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى منية النصر لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق، وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة.