مصادر: "المنشاوي" رئيسًا للنيابة الإدارية

كشفت مصادر قضائية عن تولى المستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي، رئاسة هيئة النيابة الإدارية، خلفا للمستشارة أمانى الرافعى التى أحيلت للتقاعد نظرا لبلوغها السن القانونية فى 30 يونيو الماضى.



يذكر أن " المنشاوى" يتولى منصب مدير المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.



وكان المستشار عصام المنشاوي، شغل عددا من الوظائف القضائية بالنيابات الإدارية والمكاتب الفنية، وفروع الدعوى التأديبية بالقاهرة والمحافظات، ومن بينها مدير مكتب فني الجيزة، ثم منصب وكيل مكتب فني رئيس الهيئة.



و نصت تعديلات قانون "اختيار رؤساء الهيئات القضائية" على أن "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله"، وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية "يختار رئيس الجمهورية من بين أقدم 5 من نوابها".



وكانت قد ضمت قائمة أسماء المرشحين أقدم 7 من نواب رئيس الهيئة، وهم: المستشار سمير محمد كمال، والمستشار محمد عبدالخالق حمزة، والمستشارة فاطمة غرابة، والمستشار أحمد أبودقة، والمستشار عصام الدين المنشاوي، والمستشارة بدرية عبداللطيف، والمستشارة نيفين الغرياني.