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تكنولوجيا

"سامسونج" متهمة بخداع المستخدمين

الجمعة 05/يوليه/2019 - 01:00 م
جريدة الدستور
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تواجه شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية دعاوى قضائية جديدة بتهمة تضليل المستخدمين خلال الترويج لهواتفها الذكية.

وتبعًا للمعلومات المتوفرة فإن الجهة المنظمة للمنافسة في إستراليا رفعت دعوى قضائية ضد "سامسونج إليكترونيكس" متهمة إياها بتضليل المستخدمين أثناء الترويج لهواتف "جالاكسي".

ويشير نص الادعاء إلى أن "سامسونغ في العديد من إعلانات هواتف جالاكسي أظهرت أن تلك الهواتف قابلة للاستخدام تحت الماء أو في مياه البحر دون أن تتأثر، لكن الواقع أكد عكس ذلك".

وقالت لجنة المنافسة والمستهلكين في إستراليا "إن سامسونغ التي تعتبر واحدة من أكبر الشركات المنتجة للهواتف في العالم لم تجر الاختبارات الكافية لمعرفة الآثار الفعلية للمياه على هواتفها".

وقال رئيس اللجنة، رود سميث " تقول اللجنة إن إعلانات سامسونج أعطت انطباعا زائفا ومضللا بأن هواتف جالاكسي يمكن استخدامها تحت كافة أنواع المياه، بينما الأمر ليس كذلك.. عرضت سامسونج هواتف جالاكسي وهي مستخدمة في حالات يجب ألا تكون فيها، وذلك لجذب المستهلكين، نعتقد أن إعلانات سامسونج حرمت المستهلكين من الاختيار بناء على المعلومات وأعطت للشركة ميزة تنافسية غير نزيهة".

وفي حال تبين أن "سامسونج" مذنبة في القضايا المرفوعة ضدها بهذا الشأن في أستراليا، فمن المتوقع أن تغرّم بمبالغ مالية كبيرة قد تصل قيمتها إلى 7 ملايين دولار أمريكي.
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