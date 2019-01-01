إنشاء طريق دائري لمرور سيارات النقل الثقيل بقرية القصر بالداخلة

أعلنت محافظة الوادي الجديد في بيان لها اليوم الجمعة، وبناء على توجيعات المحافظ، بحل مشكلة مرور سيارات النقل الثقيل بقرية القصر بالداخلة، وذلك بإنشاء طريق دائري من مطار موط وحتي غرب الموهوب وذلك بطول ٥٣ كم، جاء ذلك خلال لقائه مع أهالى القرية عقب أداء صلاة الفجر بمسجد الرحمن بالقرية.



كما وجه بإداج المسجد بخطة فرش المساجد القادمة، وتكليف مديرية التموين بتكثيف المرور على المخابز للتأكد من جودة إنتاج الخبز، ومنح دقيق للمواطنين الراغبين في تصنيع الخبز بالمنازل.



من ناحية أخري، أكد المحافظ تقديم كافة التسهيلات للشباب الراغبين في إقامة مشروعات خاصة، فى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى تشجيع وتسير إجراءات التحول للري الحديث بالمشروعات الزراعية، وذلك حفاظا على الخزان الجوفي وترشيد استهلاك المياه.