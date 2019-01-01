كرواتيا تسعى إلى الانتقال لاستخدم اليورو مطلع 2023

صرح محافظ البنك المركزي الكرواتي أن بلاده ربما تتحول إلى استخدام العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بحلول يناير 2023.



وقال بوريس فويسيتش في تصريحات لصحيفة "فيسيرني ليست" إن هذه الخطوة تتوقف على فرضية أن كرواتيا سوف تكون قادرة بحلول ذلك التاريخ على الوفاء بمعايير التحول لاستخدام اليورو.



وأضاف: "لا توجد تواريخ محددة حتى الآن، ولابد أن نتقدم بشكل تدريجي".



وبعثت كرواتيا أمس الخميس، بخطاب نوايا بغرض الانضمام إلى آلية سعر الصرف الخاصة بمنطقة اليورو المسماه ERM2- التي تسبق الدخول في عضوية منطقة العملة الأوروبية الموحدة.



وذكر فويسيتش أن "كرواتيا ربما تستطيع تلبية شروط الانضمام إلى آلية ERM2- بحلول منتصف العام المقبل، وقد تستطيع الانتقال إلى استخدام اليورو بعدها بعامين، على الأقل".



وافادت وكالة بلومبرج للأنباء أنه نظرا لأن 80 % من الودائع لدى كرواتيا باليورو، يعتمد اقتصاد البلاد بالفعل على العملة الأوروبية الموحدة، رغم أنه لم ينتقل إلى استخدامها بشكل رسمي حتى الآن.



وأكد فويسيتش أنه نظرا لان العملة الوطنية الكرواتية "الكونا" مرتبطة بالفعل باليورو، فإن البلاد لن تتعرض لخسائر تذكر فيما يتعلق بمسألة سيادة السياسة النقدية حال انضمت لمنطقة اليورو.