الجمعة 05 يوليه 2019 الموافق 02 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

محافظات

أسيوط تعلن التعريفة الجديدة للمواصلات.. وتعاقب المخالفين

الجمعة 05/يوليه/2019 - 12:57 م
جريدة الدستور
أسيوط - محمد أبو شادي :
طباعة
أعلنت محافظة أسيوط اليوم التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية لسيارات النقل والسيرفيس والتاكسي داخل المحافظة وبين مراكزها وذلك عقب القرارات الاقتصادية الخاصة بزيادة أسعار المواد البترولية ضمن الشريحة الأخيرة لزيادة المحروقات.

وقال محافظ أسيوط إن القرارات الصادرة نصت على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة وفضلًا عن تكليف مديرا المرور ومباحث المرور اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين تبدأ بغرامة مالية وسحب رخصة السائق لمدة لا تقل عن 15 يوما في المرة الأولى وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة إلى سحب الرخصة لمدة 30 يومًا واذا تكررت المخالفة يتم السحب لمدة 3 شهور واحتجاز السيارة إداريا بمعرفة ادارة المرور مع تسليم خط سير السيارة لإدارة المواقف في جميع الحالات بعدها في حالة عدم الالتزام يتم النظر في إلغاء خط السير بمعرفة الإدارة العامة للمواقف.

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم التنسيق مع حكمدار أمن أسيوط ومديرى إدارة المرور ومباحث المرور والمواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة والتاكسى الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى وعقوبات المخالفين ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة.

وأضاف المحافظ أنه تم تخصيص بعض أرقام التليفونات لاستقبال شكاوى المواطنين من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) أو من خلال الرقم الأرضي (2325369 088) على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين أو من خلال إرسال الشكوى على صفحة المحافظة "البوابة الإلكترونية لمحافظة أسيوط - أسيوط بوابة إلى التغيير" و"الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط" على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر وانستجرام لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها بالإضافة إلى متابعة محطات تمويل السيارات ومستودعات البوتاجاز وتكثيف الرقابة عليها ومراقبة الأسواق للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها فى السوق السوداء.

ونصت القرارات الصادرة على تعديل الأجرة المقررة لسيارات التاكسى لتصبح 8 جنيهات والسيرفيس 2 جنيه داخل المدينة و4 جنيهات لمدينة أسيوط الجديدة بالإضافة إلى زيادة الأجرة بين مدينة أسيوط ومراكزها لتصبح 10.5 جنيهات لمدينة ديروط، و8.5 جنيها لمدينة القوصية و4.75 جنيها لمدينة منفلوط، و4.25 جنيها لمدينة أبوتيج و6 جنيهات لمدينة صدفا و7.5 جنيها لمدينة الغنايم و4.75 جنيهات لمدينة ساحل سليم و6.5 جنيهات لمدينة البدارى و3.5 جنيه لمدينة أبنوب و2.5 جنيها لمركز الفتح.

أما تعريفة الأجرة المقررة بين محافظة أسيوط والمحافظات الأخرى فأصبحت 105 جنيها لمحافظة القاهرة و92 جنيها للغردقة و52 جنيها لمحافظة قنا و46 جنيها لنجع حمادى و41 جنيها للوادى الجديد و23 جنيها لسوهاج و24 جنيها للمنيا وملوي 17.5 جنيها.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

إقبال كبير على مبادرة الداخلية "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

ليفركوزن يخطط لإعادة لاعب الريال إلى البوندسليجا

منذ حوالي 18 ساعة

صدمة داخل معسكر منتخب مصر بعد غياب صلاح

منذ حوالي 10 ساعة

راموس يغازل زوجته على شواطئ الغردقة: "أستمتع بالحياة معكِ"

ads

الصور

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

image description

ملخص تعادل تونس مع موريتانيا

image description

90 صورة.. ترصد مباراة غانا وغينيا بيساو

image description

الجماهير تشعل مباراة غانا وغينيا

ads

الأكثر قراءة

بالأرقام والتواريخ.. مراحل زيادة أسعار الوقود في 5 سنوات

ليفركوزن يخطط لإعادة لاعب الريال إلى البوندسليجا

رسميًا.. مجلس الوزراء يقر الأسعار الجديد للمنتجات البترولية.. بنزين 92 بـ8 جنيهات

كيف تحسب فاتورة الغاز المنزلى بعد الزيادة الجديدة؟

ستوديو

شاهد كيف ردت إليسا على مهاجمي تصريحاتها عن اللاجئين السوريين؟ (شاهد)

زوجة صابر الرباعي تهنئه بمناسبة ألبومه الجديد (شاهد)

ميلان يقترب من ضم أفضل لاعب في أمم إفريقيا

محمد إمام رفقة صديقه الجديد.. تعرف عليه (شاهد)

ads

رياضة

مران مفتوح للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم

اعتزال "روبن" يتصدر عناوين الصحف الألمانية

أجيري: مباراة جنوب إفريقيا صعبة ولا نعاني أزمة هجومية

قائد منتخب جنوب إفريقيا: نحمل آمال جماهيرنا للتأهل لدور الثمانية على حساب مصر

الرئيس نيوز

الصحة تستكمل غداً فحص السيدات من سرطان الثدى ضمن مبادرة "صحة المرأة"

هل أصبح أمن مصر المائي تحت التهديد؟

الملكة إليزابيث والأمير فيليب.. حياة زوجية وقودها المرح والفكاهة

قرار أخير بشأن أسعار الوقود يُطبق مطلع أغسطس المقبل

منوعات

بعد 33 ألف سنة.. حل لغز جريمة من العصر الحجري

"صحراء" وسط المحيط الهادئ تخفي أسرارا مثيرة

جزيرة يونانية تبحث عن سكان جدد وتقدم عروضًا مغرية

ممارسة الرياضة على المشاية الكهربائية يقلل تقلصات "البيريود"

كشكول

تنسيق 2019.. تعرف علي شكل اختبار قدرات كلية التربية النوعية (المسرح التربوي)

جامعة الوادي الجديد تناقش خطة لمكافحة الفساد الإداري

تنسيق 2019.. ننشر إرشادات اختبار قدرات كليات الفنون الجميلة (فنون)

نموذج إجابة امتحان الجبر والهندسة الفرغية للثانوية العامة 2019

إسلام سياسي

ضبط شاب بتهمة الانتماء لتنظيم داعش في كوريا الجنوبية

مطالب إخوانية بانتخاب أمين عام جديد للجماعة بدلا من محمود حسين

السيسى لترامب: التنظيمات الإرهابية الليبية خطر على الأمن الإقليمى

السجن 15 عاما لمتهم بنقل السلاح إلى مقاتلي الشباب الصومالية

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإثيوبيون الإسرائيليون
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «8»
مدحت بشاى
«30 يونيو» والانتماء الوطنى
د. محمد عفيفي
مصر والدائرة الإسلامية«2»
المزيد
ads

الثقافة

حفل إطلاق رواية "نذر: حكاية هيلانة ويوسف الأرمنى" بدار "هُن"

21 يوليو.. "الرجل الذي قال لع" بضيافة قصر ثقافة الشاطبي

محمد موافي يناقش "حكاية فخراني" بمكتبة مصر الجديدة

ثقافة الإسكندرية تناقش الغذاء الصحي في الصيف

صفحتنا ع الفيس بوك