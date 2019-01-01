أسيوط تعلن التعريفة الجديدة للمواصلات.. وتعاقب المخالفين

أعلنت محافظة أسيوط اليوم التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية لسيارات النقل والسيرفيس والتاكسي داخل المحافظة وبين مراكزها وذلك عقب القرارات الاقتصادية الخاصة بزيادة أسعار المواد البترولية ضمن الشريحة الأخيرة لزيادة المحروقات.



وقال محافظ أسيوط إن القرارات الصادرة نصت على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة وفضلًا عن تكليف مديرا المرور ومباحث المرور اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين تبدأ بغرامة مالية وسحب رخصة السائق لمدة لا تقل عن 15 يوما في المرة الأولى وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة إلى سحب الرخصة لمدة 30 يومًا واذا تكررت المخالفة يتم السحب لمدة 3 شهور واحتجاز السيارة إداريا بمعرفة ادارة المرور مع تسليم خط سير السيارة لإدارة المواقف في جميع الحالات بعدها في حالة عدم الالتزام يتم النظر في إلغاء خط السير بمعرفة الإدارة العامة للمواقف.



وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم التنسيق مع حكمدار أمن أسيوط ومديرى إدارة المرور ومباحث المرور والمواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة والتاكسى الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى وعقوبات المخالفين ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة.



وأضاف المحافظ أنه تم تخصيص بعض أرقام التليفونات لاستقبال شكاوى المواطنين من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) أو من خلال الرقم الأرضي (2325369 088) على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين أو من خلال إرسال الشكوى على صفحة المحافظة "البوابة الإلكترونية لمحافظة أسيوط - أسيوط بوابة إلى التغيير" و"الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط" على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر وانستجرام لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها بالإضافة إلى متابعة محطات تمويل السيارات ومستودعات البوتاجاز وتكثيف الرقابة عليها ومراقبة الأسواق للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها فى السوق السوداء.



ونصت القرارات الصادرة على تعديل الأجرة المقررة لسيارات التاكسى لتصبح 8 جنيهات والسيرفيس 2 جنيه داخل المدينة و4 جنيهات لمدينة أسيوط الجديدة بالإضافة إلى زيادة الأجرة بين مدينة أسيوط ومراكزها لتصبح 10.5 جنيهات لمدينة ديروط، و8.5 جنيها لمدينة القوصية و4.75 جنيها لمدينة منفلوط، و4.25 جنيها لمدينة أبوتيج و6 جنيهات لمدينة صدفا و7.5 جنيها لمدينة الغنايم و4.75 جنيهات لمدينة ساحل سليم و6.5 جنيهات لمدينة البدارى و3.5 جنيه لمدينة أبنوب و2.5 جنيها لمركز الفتح.



أما تعريفة الأجرة المقررة بين محافظة أسيوط والمحافظات الأخرى فأصبحت 105 جنيها لمحافظة القاهرة و92 جنيها للغردقة و52 جنيها لمحافظة قنا و46 جنيها لنجع حمادى و41 جنيها للوادى الجديد و23 جنيها لسوهاج و24 جنيها للمنيا وملوي 17.5 جنيها.