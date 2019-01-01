كارت خاص للسيدات ضمن حملة "صحة المرأة" مدونة به نتائج الفحص

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسليم السيدات التى تم فحصهن، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم صحة المرأة المصرية والمنعقدة تحت شعار: "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن سرطان الثدى والأمراض غير السارية "الضغط – السكر – السمنة"، كارتا خاصا بالحملة.



وأوضحت الوزارة أن الكارت ستدون عليه النتائج، كما يتم تسجيل موعد الزيارة القادمة فى حال كان الفحص الإكلينيكى طبيعيًا، أو جهة وموعد التحويل إذا كان الفحص الإكلينيكى غير طبيعى.



وأضافت وزارة الصحة، أنه يشارك فى الحملة 1321 فريقًا طبيًا يضم كل فريق ٤ أفراد يتمثل في ٢ تمريض وطبيبة ومثقفة صحية، لافتة إلى أن المرحلة الأولى تستمر على مدار شهري يوليو وأغسطس وتستهدف فحص نحو 8 ملايين و700 ألف امرأة مصرية، وتبدأ بعدها المرحلة الثانية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر وتغطي محافظات "القاهرة، السويس، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، بني سويف، سوهاج، الأقصر، أسوان، شمال سيناء والبحر الأحمر"، وتنتهي الحملة بالمرحلة الثالثة وتستمر خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وتغطى محافظات "الجيزة، الشرقية، الغربية، الدقهلية، المنيا، قنا والوادي الجديد".