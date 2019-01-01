حفل إطلاق رواية "نذر: حكاية هيلانة ويوسف الأرمنى" بدار "هُن"

تنظم دار هن للنشر٬ حوار مفتوح ولقاء لمناقشة وتوقيع رواية "نذر: حكاية هيلانة ويوسف الأرمنى" والصادرة مؤخرا عن الدار٬ للروائية فيبى صبرى. وذلك في السابعة من مساء الجمعة 12 يوليو الجاري.



هذا ويتناول العمل الروائي بالتحليل والعرض والمناقشة كلا من: القاص والناقد الكبير سيد الوكيل، والشاعر والناقد أسامة جاد.



وهي الرواية الأولى للكاتبة فيبى صبرى، وتدور أحداثها في فترة الأربعينيات من القرن العشرين، وترصد طرق التعايش بين المصريين؛ مسلمين ومسيحيين وأرمن. كما تنسج حكاية حب بين هيلانة وبين يوسف الطبيب الأرمنى.



ومما جاء في الرواية نقرأ: "أسِنات هي ابنة الكاهن الفرعوني فوطي فارع يا سادة. هي المصرية التي تزوجت من يوسف ابن يعقوب وأنجبت له منسى وإفرايم، أي أنها صارت من أمهات الأسباط رغم انتمائها الأممي. كيف يرى اليهود ذلك يا ترى؟ تلك العلاقة المشتبكة بين المصاهرة والعداء والتعالي المتبادل، فاليهود يحتقرون الغُلُف عابدي الأوثان والمصريون يحتقرون رعاة الأغنام ساكني الخيام".